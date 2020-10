Investimentos em infraestrutura de Tefé ultrapassam R$55 milhões

Entre as obras está a reconstrução de 69 ruas em quatro bairros do município | Foto: Tácio Melo/Secom

Manaus - Mais de R$ 55 milhões estão sendo investidos em cinco obras no município de Tefé, através do Governo do Amazonas. Em visita ao município neste sábado (17), o governador do Estado, Wilson Lima, inspecionou as obras de recuperação do sistema viário.

Entre as obras em execução, estão a construção de uma unidade prisional, a reconstrução do sistema viário e a construção do Ramal do Pavão.



"Nós já avançamos aproximadamente 70% na pavimentação das ruas daqui, estamos agora iniciando a recuperação do Ramal do Pavão, muito importante para ajudar no escoamento da produção", destacou o governador.

A primeira etapa da reconstrução do sistema viário do município ultrapassou 77,68% de execução. Com investimento de R$ 11,4 milhões, o contrato CT-002/2020, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), prevê a reconstrução de 69 ruas em quatro bairros (Jerusalém, São José, Jardim Lara e Vila Boa Sorte), totalizando 14,59 quilômetros. A conclusão está prevista para novembro de 2020.

"São 17 anos sem o asfalto passar aqui. Dificuldade demais antes, muitos buracos, muita reclamação das pessoas que trabalham, que são os motoqueiros. Isso vai ser desenvolvimento para Tefé, para todos nós, moradores daqui, vai ficar muito bom pra nossa cidade. Agradeço ao Governo pelo nosso asfalto", comemorou o comerciante Demétrio Pinheiro, que vende frutas e verduras no bairro Jerusalém.

Também está em andamento, no município, a segunda etapa das obras do sistema viário, referente ao convênio CV-003/2020-Seinfra. O investimento é de R$ 5,5 milhões oriundo de emendas parlamentares. A obra apresenta um percentual de 19,48% de execução e tem previsão de entrega para janeiro de 2021.

Ramal do Pavão

O Governo do Estado está investindo R$ 2,8 milhões na construção do Ramal do Pavão, situado na zona rural de Tefé. Com 1,77 quilômetros de extensão, a obra no ramal iniciou em junho deste ano e apresenta o percentual de 26,5% de execução, com entrega prevista para julho de 2021. O empreendimento está recebendo serviços de terraplenagem, aterro, pavimentação, drenagem e sinalização da via.

Unidade Prisional

Com investimento de R$ 7,9 milhões, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), com supervisão da Seinfra, retomou a construção da Unidade Prisional de Tefé. A unidade contará com 28 celas e terá capacidade para receber 125 detentos. A obra teve início em março de 2018, mas estava parada porque a empresa executora havia abandonado o projeto. Após a retomada, o percentual de conclusão está em torno de 50%, com previsão de entrega para 2021.

Estrada da Emade

Encontra-se em fase de elaboração o projeto básico referente à obra de construção da Estrada da Emade. A estrada dá acesso a comunidades rurais como São Francisco, Boa Vontade e Agrovila da Emade. O investimento é na ordem de R$ 27,4 milhões.

*Com informações da assessoria

