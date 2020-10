Internos do Compaj produzem lenços e doam a pacientes da FCecon

Os lenços foram entregues neste sábado (17) | Foto: Divulgação

Manaus - Foram entregues neste sábado (17), uma doação de 194 lenços a pacientes em tratamento na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em alusão ao mês dedicado à prevenção do câncer de mama, o “Outubro Rosa”

Quinze internos do programa de ressocialização “Trabalhando a Liberdade” participaram da produção dos lenços. Eles atuam na fábrica de costura do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde também já foram confeccionadas mais de 68 mil máscaras descartáveis para prevenção ao novo coronavírus.

Durante a entrega das doações, o diretor do Compaj, Lucas Maceda, falou sobre a importância do gesto no psicológico dos reeducandos.

“Isso faz com que eles se sintam importantes e parte da sociedade. É uma forma de eles se sentirem úteis, pois a doação vai resgatar a autoestima de muitas mulheres que se tratam na fundação”, opinou.

O diretor da Fundação Cecon, Gerson Mourão, agradeceu a doação e exaltou o trabalho de ressocialização realizado no sistema prisional. “É uma honra receber uma doação feita por detentos”, afirmou. Além dos lenços, foram doados 80 Kits de manicure.

A produção dos lenços foi uma ideia da equipe de Serviço Social do Compaj, que foi abraçada pela direção e pela empresa de cogestão Reviver Administração Prisional Privada. “Práticas como essa fazem acreditar que é possível a ressocialização e a transformação do homem”, analisou Lucas Maceda.

