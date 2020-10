Carro capota na Avenida São Jorge e deixa vítima lesionada

Uma vítima ficou ferida e foi levada ao Hospital 28 de Agosto | Foto: Divulgação

Manaus - Um veículo modelo Hilux, de cor azul, capotou na tarde deste domingo (18) no cruzamento que dá acesso à praça do Círculo Militar de Manaus (Cirman), na Avenida São Jorge, Zona Oeste. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) foram acionados para atender a ocorrência.

De acordo com informações, uma vítima ficou lesionada e foi levada ao Hospital 28 de Agosto. Não há informações sobre o que provocou o capotamento. Uma perícia foi acionada para verificar as circunstâncias do acidente.

Leia mais

No AM, motorista perde o controle da direção e carro sobe em canteiro

Idoso perde o controle da direção e carro cai em igarapé no Petrópolis