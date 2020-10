Moradores denunciam desmatamento em área de preservação em Manaus

Manaus - Moradores do bairro Nova Cidade denunciam o desmatamento de uma área verde, habitat de diversas espécies de animais silvestres. De acordo com um dos moradores da região, que preferiu não se identificar, homens entram na mata e utilizam motosserras para derrubar as árvores. A ação, caso não autorizada, é configurada como crime ambiental.



"Na área apareciam muitos macacos sauim-de-coleira, preguiças e outros. Em uma única manhã eles desmataram uma vasta área. Agora estamos reunidos enquanto comunidade tentando cercar a área e demarcar as áreas de preservação ambiental", afirmou.

Os desmatadores já se preparam para atear fogo nas folhagens | Foto: Divulgação

Ainda de acordo com o morador, foram acionados o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), a Secretaria do Estado de Meio Ambiente (Sema), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e policiais do Batalhão Ambiental, que chegaram a ir ao local, mas não resolveram por completo a situação.

"A polícia ambiental já veio ao local duas vezes, mas diz que retornará com providências e nada. A área desmatada só aumenta, e agora já estão preparando as cuivaras e ateando fogo", relatou o morador. Os órgãos ambientais foram contatados, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

O EM TEMPO entrou em contato com os órgãos citados, mas até o momento não obteve retorno.

Leia mais

Força-tarefa vai combater desmatamento ilegal e queimadas no Amazonas

Fumaça das queimadas encobre Manaus e interior do Amazonas