Amazonas registra 411 novos casos confirmados da Covid-19

Manaus - O Amazonas registrou mais 411 casos de Covid-19, de acordo com boletim divulgado neste domingo (18), totalizando 151.597 casos da doença no estado. Do total, 58.087 são de Manaus e 93.510 do interior do estado. Os dados são do Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Entre os novos casos, 358 foram detectados por testes rápidos, sendo 259 na capital e 99 no interior, que identificam os anticorpos, a maioria dos quais, casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia, com data de início dos sintomas entre, pelo menos, oito e 180 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19.

Outros 53 foram detectados por RT-PCR, o qual aponta casos novos que estão entre o 3º e 6º dias da doença. Do total de casos detectados por RT-PCR, 41 são na capital e 12 no interior.

Foram confirmados sete óbitos por Covid-19, sendo seis ocorridos no dia 17 e um óbito foi encerrado por critério clínico epidemiológico, elevando para 4.332 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, neste sábado (17), foram registrados 49 sepultamentos e seis óbitos em domicílio.

O boletim acrescenta ainda que 18.067 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,92% dos casos confirmados ativos.

Nesta edição, 24 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim, são eles: Anamã, Anori, Apuí, Barcelos, Beruri, Carauari, Canutama, Careiro da Várzea, Codajás, Eirunepé, Itapiranga, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Novo Aripuanã, São Gabriel da Cachoeira, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Tapauá, Tabatinga e Uarini.



Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 379 pacientes internados, sendo 272 em leitos clínicos (73 na rede privada e 199 na rede pública), 101 em UTI (48 na rede privada e 53 na rede pública) e seis em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

