Terminal de Itaubal tem 59% de obras concluídas em Itacoatiara no AM

Manaus - A obra de construção da rampa de acesso e do terminal flutuante da Comunidade do Itaubal, no rio Arari, município de Itacoatiara (a 276 quilômetros de Manaus) já está 59% concluída. A informação é da assessoria do Governo do Amazonas.

Com investimento no valor de R$ 953.548,02, o terminal flutuante vai permitir a atracação de pequenas embarcações e o acesso de pedestres aos barcos. O abrigo em alvenaria, que será usado como depósito de materiais, já está em fase de acabamento.

Rampa de acesso

Ainda de acordo com a assessoria, como a águas do rio Arari baixaram, a empresa responsável pela obra está realizando o levantamento topográfico do terreno onde será construída a rampa de acesso.

Na parte central da rampa de concreto, haverá uma escada para facilitar a circulação de passageiros.

