Notícia sobre antecipação de férias escolares em Manaus é falsa

Manaus - A Prefeitura de Manaus esclareceu nesta sexta-feira (23) que não há qualquer decisão sobre a antecipação de férias escolares no atual período, conforme tem sido veiculado em redes sociais.

De acordo com a assessoria, a informação que circula em grupos de aplicativo de mensagens instantâneas se refere ao período do início da pandemia da Covid-19 em Manaus, quando, na segunda quinzena de março deste ano, houve de fato a decisão do prefeito Arthur Virgílio Neto em antecipar as férias escolares, previstas para o meio do ano.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) reitera que as aulas na rede municipal de ensino continuam de forma remota, com atividades transmitidas pela TV aberta e pela internet, por meio do YouTube, com previsão de término para dezembro.

A prefeitura ressalta ainda que toda e qualquer informação recebida deve ser checada em fontes oficiais, antes de ser repassada.

