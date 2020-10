Leilão de prédios tradicionais de Manaus entram na mira do MPAM

A sede do Rio Negro Clube está ligada a história de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O Ministério Público do Estado do Amazonas, através de sua 47ª Promotoria de Justiça de Fundações e Massas Falidas, instaurou procedimentos para apurar os casos envolvendo prédios de três entidades tradicionais, ligadas à história de Manaus: o Rio Negro Clube, o Ideal Clube e o Nacional Fast Clube.

Os procedimentos têm o objetivo de apurar a venda, ou o anúncio, dos respectivos prédios dessas entidades.

Rio Negro

Sobre o Rio Negro, a titular da 47ª PJ, Promotora de Justiça Kátia Oliveira, explica que tomou conhecimento, por intermédio de veículos de imprensa, que sede do clube, localizada em frente a Praça da Saudade , será leiloada no dia 30 de novembro de 2020, por decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11).

O presidente Jefferson Oliveira informou que o prédio, que é tombado pela Câmara Municipal de Manaus, está avaliado em R$ 80 milhões e será leiloado para o pagamento de dívidas trabalhistas de cerca de 9 milhões.

De acordo com a assessoria, a promotoria entrou com Inquérito Civil para apurar a regularidade da situação, podendo culminar, caso seja considerado necessário, em ação judicial visando corrigir irregularidades ou anular o leilão como um todo.

Nacional Fast Clube

Em relação ao Nacional Fast Clube, também foi aberto um Inquérito Civil para apurar a legalidade da venda da antiga sede, localizada no Boulevard Amazonas, para uma igreja.

Segundo a Promotora Kátia Oliveira, a diretoria do clube informou que o dinheiro da venda do prédio serviu para a compra de uma nova sede, localizada em outro endereço.

Ideal Clube

Da mesma forma será iniciada investigação sobre a destinação do prédio do Ideal Clube, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, centro. Segundo a Promotora, "Todas essas sedes são patrimônio histórico tombado, portanto aquele que quiser comprar não vai poder fazer nada no local, pois tem que preservar o patrimônio dessa cidade. Está na hora de nós apurarmos e entendermos o que está acontecendo com o futebol amazonense e o por que dessa pressão para os clubes venderem suas sedes."

Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas