Prefeito Arthur Neto vistoria obras viárias no Distrito Industrial

Prefeito Arthur Neto, primeira dama Elisabeth Valeiko e superintendendente da Suframa | Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e a presidente da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, fizeram nesta quarta-feira, 28/10, uma nova vistoria em mais uma etapa das obras de reconstrução viária paisagismo no Distrito Industrial da capital.

O trabalho está sendo executado em um trecho da BR-319, que recebe o nome de Ministro João Gonçalves. De acordo com o prefeito de Manaus, 70% da obra está pronta. Outras avenidas como a Solimões, a Buriti e a Abiurana, no mesmo distrito, também estão recebendo obras de recuperação viária, por meio da parceria entre a Prefeitura de Manaus e a Suframa.

“O trabalho que estamos fazendo no Distrito põe fim a uma confusão antiga sobre quem deveria ser responsável pela recuperação do Distrito. Acabamos com isso e, com a ajuda do general Polsin, retomamos o trabalho e estamos indo muito rapidamente com as várias frentes de obras”, destacou Arthur.

Obras no Distrito

As obras do Distrito Industrial foram retomadas no início deste mês de outubro, após serem solucionados os entraves burocráticos. O projeto contempla a recuperação de 35 vias e a reconstrução total das rotatórias da Suframa e da Samsung.

Os recursos são da ordem de R$ 156 milhões, sendo R$ 136 milhões via Suframa e R$ 20 milhões de contrapartida da Prefeitura de Manaus.

Paisagismo

O prefeito, a primeira-dama e o superintendente da Suframa participaram do plantio de mudas no projeto de paisagismo que está sendo implantado na avenida Ministro João Gonçalves de Araújo, em frente à sede da Suframa, que já recebeu regularização do solo e escavações para assentamento das mudas ornamentais e florestais.



As ações de plantio de mudas são realizadas pela Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, presidida pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, com apoio direto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).



“Estamos fazendo esse trabalho não só no Distrito Industrial, mas em toda a cidade. Quero fazer um apelo para a população para preservar o trabalho que está sendo feito. Em alguns lugares, as pessoas estão pegando as mudas. Peço, encarecidamente, quem quiser as mudas procure a Semmas, lá temos um programa de distribuição de mudas, mas não arranque as que estão sendo plantadas. Vamos cuidar da nossa cidade”, pediu a primeira-dama.

Próximas ações de paisagismo

As ações de paisagismo contemplam aproximadamente 40 áreas da cidade. As próximas intervenções serão realizadas nas avenidas do Turismo, no Tarumã, com plantio de ipês e jardinagem nas proximidades do hotel Ibis; e na avenida Coronel Cyrillo Neves, que dá acesso à ponte Rio Negro, Compensa. Nesta última, serão realizados serviços e paisagismo e infraestrutura nas duas rotatórias de acesso à ponte.

