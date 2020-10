Hospital João Lúcio pede ajuda para encontrar familiares de pacientes

| Foto:

Manaus - O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, em Manaus, pede ajuda para encontrar os familiares de dois pacientes internados na unidade. O hospital está à procura dos familiares de Arleilson Guimarães, internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital desde o dia 21 de outubro. O homem tem aproximadamente 29 anos e chegou à unidade inconsciente, vítima de agressão física.

Também encontra-se internado no local um homem identificado com Luciano Lopes do Nascimento, de 51 anos, que necessita de acompanhante. O paciente foi levado à unidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e alegou ser morador de rua. Ao serviço social ele informou o telefone de um filho, chamado Anderson, porém a equipe não conseguiu contato.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização das famílias dos pacientes, entre em contato pelos números (92) 3249-9062 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, Coroado, zona leste de Manaus.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas