Senai AM abre cursos nas áreas de transporte, segurança e alimentação

Manaus – A Escola SENAI de Ações Móveis e Comunitárias (ESAMC) está com matrículas abertas para os cursos presenciais nas áreas de transporte e segurança como operador de empilhadeira, segurança para operador de empilhadeira, direção defensiva, customização de peças do vestuário e de alimentação, com padeiro.

As datas de início dos cursos variam entre os dias 3 e 16 de novembro.

Os valores dos cursos variam de R$ 100,00 a R$ 390,00, e o pagamento pode ser parcelado em até três vezes no cartão de crédito.

Mais informações pelo número (92) 3182-9975, whatsapp (92) 98406-2798, e-mail [email protected] ou na central de matrículas.

Todos os cursos serão realizados na escola localizada no Distrito Industrial, na Avenida Rodrigo Otávio, 2394.