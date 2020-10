Governo antecipa pagamento para pacientes em tratamento fora do AM

Ao todo, 230 pacientes serão beneficiados com o pagamento antecipado | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) vai antecipar o pagamento da ajuda de custo de pacientes que realizam Tratamento Fora do Domicílio (TFD). A medida foi tomada em virtude da situação financeira dos pacientes durante a pandemia do novo coronavírus.

A coordenadora da Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (CURA), Keila do Vale, explica os motivos que levaram a secretaria a adotar tal estratégia.

“Com a pandemia, muitas famílias enfrentaram dificuldades financeiras, então, vamos antecipar o pagamento para até dois dias antes do paciente viajar, para que ele chegue ao estado onde irá realizar o tratamento com uma reserva financeira”, explicou.

Ao todo, 230 pacientes serão beneficiados com o pagamento antecipado para a realização do tratamento de saúde em outro estado. Com a medida, o Estado pagará cerca de R$ 253 mil em benefício.

Retorno progressivo

Com a pandemia do novo coronavírus, os demais estados suspenderam os procedimentos e o recebimento dos pacientes. Os atendimentos estão retornando progressivamente, com a estabilização nos números da doença, em algumas regiões do país.

Mesmo com a suspensão, o programa de TFD realizou, em 2020, 1.915 agendamentos em outros estados para pacientes do Amazonas, sendo R$ 6.947.107,78 pagos em ajuda de custo aos usuários.

No período de 2015 a 2019, o TFD teve um aumento de 39,6% na demanda, o que equivale a 2,4 mil novas solicitações. Somente no ano passado, foram mais de 3,8 mil agendamentos para unidades de referência em outros estados.

O que é TFD?

O serviço de Tratamento Fora de Domicílio disponibiliza o deslocamento e a ajuda de custo aos pacientes e acompanhantes – caso seja necessário – atendidos na rede de saúde e que necessitam de assistência ambulatorial e hospitalar de média ou alta complexidade não disponível no local de residência.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas