Detran-AM intensifica fiscalização durante fim de semana prolongado

Detran fiscaliza saídas de Manaus | Autor: Divulgação

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) intensificou a fiscalização de trânsito na saída do feriadão. De acordo com a assessoria, o Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) está nas duas principais barreiras da capital, na AM-010 e AM-070, para verificar a situação dos veículos e condutores que deixam Manaus.

Os agentes de trânsito do Detran-AM estão verificando as condições gerais dos veículos, avaliando os pneus, iluminação e equipamentos de segurança, bem como a situação do veículo e dos condutores: licenciamento em dia e motoristas habilitados.

Fiscalização na saíde de manaus | Foto: Divulgação

O foco, neste início de feriadão, está voltado às saídas das rodovias que ligam Manaus aos municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva (AM-010), bem como Manacapuru e Novo Airão (AM-070).

Os agentes do Neot estão parando os veículos por meio de amostragem, ou seja, de maneira aleatória, e verificando se as documentações do condutor e do veículo estão em dia.

Fiscalização na saíde de manaus | Foto: Divulgação

“Verificamos desde a cadeirinha até se todos os ocupantes estão utilizando o cinto de segurança, além, claro, de ver se o veículo tem condições de seguir viagem”, explicou Amurinê Tomaz, diretor-técnico do Detran-AM.



Aproximadamente quatro mil veículos devem deixar Manaus diariamente neste feriadão.

Fiscalização na saíde de manaus | Foto: Detran Amazonas

Manaus

Além da saída das rodovias, o Neot também vai intensificar suas ações em Manaus. Durante todo este feriado, os agentes do Detran-AM estarão em locais estratégicos da cidade para coibir, principalmente, a condução de veículos por motoristas alcoolizados.

As motocicletas também terão atenção especial nas fiscalizações deste feriado. Isto porque os acidentes com veículos de duas rodas têm sido responsáveis por boa parte das internações nos prontos-socorros da cidade e, ainda, dos leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).