Transporte público será gratuito no dia das eleições em Manaus

Manaus - O prefeito de Manaus anunciou, nesta quinta-feira (5), por meio de coletiva de imprensa, a gratuidade no transporte público de Manaus para os eleitores no dia 15 de novembro, data que ocorrerá o primeiro turno das eleições municipais. A medida do Chefe do Executivo municipal se concretizará por meio de um decreto que ainda está sendo editado.

No dia 30 de julho, o Comitê enviou para o prefeito Arthur Neto (PSDB) o pedido de gratuidade no transporte coletivo às eleições marcadas para os próximos dias 15 e 29 de novembro.

Além disso, o Comitê no 16 de agosto, reforçou o mesmo pedido para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AM) solicitando do desembargador Aristóteles Lima Thury, um diálogo com a prefeitura de Manaus com o objetivo de disponibilizar o transporte coletivo gratuito aos eleitores de Manaus.

Após o recebimento do ofício, o desembargador imediatamente enviou para prefeitura de Manaus à Câmara Municipal de Manaus, ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (SINETRAM) e à Procuradoria Regional Eleitoral, para conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

Dois meses depois, a prefeitura atendeu o pedido do Comitê e a gratuidade do transporte público ficará assegurado por meio de um decreto que ainda está sendo elaborado.

Após o anúncio o Comitê parabenizou a atitude do prefeito Artur Neto. “Muito louvável a atitude do prefeito e ficaremos no aguardo da oficialização”.

