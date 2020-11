Concessionária do Hospital Delphina Aziz conquista recertificação

| Foto:

Manaus - A OZN Health, concessionária que administra o Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, em Manaus, por intermédio de uma Parceria Público-Privada (PPP) com o Governo do Amazonas, recebeu, na última semana de outubro, a recertificação NBR ISO 9001:2015, documento internacional que comprova a qualidade de seu sistema de gestão para os serviços de infraestrutura e serviços não assistenciais de excelência na unidade hospitalar.

De acordo com a assessoria, a empresa passou pela 1ª auditoria de supervisão para verificar se os processos continuam cumprindo os requisitos exigidos pela certificação NBR ISO 9001:2015 nos dias 2, 3 e 4 de setembro de 2020.

Setores analisados

As exigências para a certificação de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade foram analisadas nos setores de Engenharia Clínica, Centro de Material Esterilizado, Limpeza Hospitalar, Nutrição e Dietética, Lavanderia Interna Hospitalar, Manutenção Predial, Tecnologia da Informação.

“A certificação na norma proporciona inúmeros benefícios para as organizações, conferindo vantagem competitiva e melhoria contínua, corrigindo erros, reduzindo prazos e processos ineficientes. Esse universo de excelência é nossa meta na OZN Health”, pontua o diretor da concessionária, Thiago Python.

Também foram levados em consideração os processos conduzidos pelas diretorias, departamentos e gerências da OZN Health em cumprimento aos requisitos definidos pela norma, garantindo altos padrões de qualidade, satisfação dos clientes e desenvolvimento dos serviços.

O que é ISO 9001?

A ISO 9001 é um sistema de gestão com o intuito de garantir a otimização e padronização dos processos, maior agilidade e assertividade no desenvolvimento dos serviços a fim de satisfazer os clientes e alcançar o sucesso sustentado através do ciclo de melhoria contínua, mensurados através dos Key Performance Indicator (KPI) e monitorados através das auditorias internas.

Entre os benefícios, podem ser citados ambientes mais organizados, melhorias no desempenho dos negócios, credibilidade da marca, redução de custos, satisfação dos clientes e colaboradores motivados.

Sobre a OZN Health

A OZN Health é a empresa responsável pelos serviços não assistenciais do Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, em Manaus, encarregados pela gestão dos setores de manutenção, logística, limpeza, segurança, recepção, alimentação, lavanderia, digitalização e tecnologia da informação do Hospital, com foco na promoção de infraestrutura e serviços de excelência para o setor da saúde.

A empresa é um dos ativos da Opy Health, plataforma de infraestrutura e serviços no setor de saúde no Brasil, que tem como objetivo a gestão de ativos por meio de parcerias público-privadas (PPPs) e do estabelecimento de modelos de negócio com agentes privados.

