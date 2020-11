Complexo Viário da Cidade Nova terá área de convivência

A estrutura da obra está em fase de finalização, faltando apenas a instalação dos encaixes do viaduto, guarda-rodas (barreira new jersey) e tabuleiro. | Foto: Divulgação

Manaus - O complexo viário Professora Isabel Victoria, em construção na avenida Max Teixeira, Cidade Nova, zona Norte, contendo um viaduto e um sistema binário entre os conjuntos Mundo Novo e Manoa, já alcança 95% de execução.

Atualmente, os trabalhos se concentram no paisagismo da parte inferior e nesta quarta-feira, 11/11, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, vistoriou o local, acompanhado da presidente da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

A estrutura da obra está em fase de finalização, faltando apenas a instalação dos encaixes do viaduto, guarda-rodas (barreira new jersey) e tabuleiro.

"Isto aqui é um grande complexo viário, onde constam várias alternativas e possibilidades. Nele consta um viaduto, que vai dar muito conforto ao trânsito. Aqui vamos ter paisagismo, praça de alimentação, quadra poliesportiva e estacionamento. É uma ocupação do espaço público de forma decente”, ressaltou o prefeito Arthur Neto.

Paisagismo e área de convivência

Com esforços concentrados na área do paisagismo, a previsão de entrega da obra é para ainda este ano.

“Assim que observamos o projeto do complexo, percebemos que existiria uma área ociosa e foi assim que a Comissão de Paisagismo entrou, para realizar algumas propostas de uso. Pensamos em algo que pudéssemos unir a família com parque para as crianças, quadra, estacionamento, além da área de alimentação, um verdadeiro presente para as famílias que moram na região”, comentou Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Além disso, o conjunto Manoa, zona Norte, também recebeu melhorias em 29 vias, com ações de recapeamento, que integram o sistema binário do complexo. “

Recapeamento de vias próximas

Nós estamos realizando o trabalho de recapeamento nas vias Francisco Queiroz, sentido Centro/bairro, e São Luís, no sentido bairro/Centro, com 1,5 quilômetro cada. Antes elas confluíam, ocasionando engarrafamento, e agora, com o novo sistema do complexo viário, o problema está sendo resolvido”, informou o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Kelton Aguiar. A rua Gabriel Gomes também recebe recapeamento, com um total de 150 toneladas de asfalto.

Entregas de obras de mobilidade

Todas as demais obras do pacote de mobilidade, como a construção do Terminal 1, na Constantino Nery, e do Terminal 6, no Lago Azul; a construção de três estações de transferência de passageiros (as estações Arena, na Constantino Nery; Santos Dumont, na Torquato Tapajós e Parque das Nações, na Max Teixeira), além de reformas de terminais, estão com seus cronogramas ajustados, para conclusão e entrega até dezembro deste ano.

Cime Novo Aleixo

Ainda nesta quarta, o prefeito Arthur Virgílio Neto vistoriou novamente a obra do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), do bairro Novo Aleixo, na zona Norte.

Em resposta às cobranças do prefeito, a empresa responsável pela obra apresentou avanços nos trabalhos.

“Retorno pelo quinto dia consecutivo e me deparo com um avanço promissor. Eles estão trabalhando nos três turnos, além do sábado e feriado, com mais frentes de obras, e por isso estou convencido de que até, pelo menos, o dia 20 de dezembro, devo entregar essa obra, para a comunidade que tanto precisa”, concluiu Arthur Neto.

