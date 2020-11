Veja serviços da prefeitura de Manaus no feriado da Consciência Negra

Manaus - Os serviços essenciais da Prefeitura de Manaus estarão funcionando neste feriado de sexta-feira, 20/11, do Dia da Consciência Negra. Em nota ao Portal EM TEMPO, a prefeitura informou serviços que estarão disponivéis. Confira:

Saúde

Na área da Saúde, as unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Manaus) e a maternidade Moura Tapajóz funcionarão normalmente e outras em horário especial.

O Programa de Profilaxia da Raiva Humana, que funciona na Unidade Básica de Saúde (UBS) José Rayol dos Santos, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus, irá atender no horário de 8h às 12h.

A clínica da família Carmen Nicolau, na rua Santa Tereza D'Ávila, s/nº, bairro Lago Azul, zona Norte, irá funcionar no horário de 8h às 18h, especialmente para acolher os casos suspeitos de Covid-19 e outras síndromes respiratórias, inclusive no sábado e domingo.

As dez unidades de horário ampliado da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) funcionam no horário de 8h às 12h. As demais Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Policlínicas estarão fechadas.

No sábado, as unidades funcionam no horário de 8h às 18h e no domingo, de 8h às 12h.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e os três postos móveis localizados no Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, na minivila olímpica do Coroado e no shopping Phelippe Daou, na Cidade de Deus, também estarão fechados, excepcionalmente, devido ao feriado, voltando a funcionar no sábado (21), de 8h às 16h, oferecendo o serviço de vacinação antirrábica. No domingo, as unidades estarão fechadas.

As demais Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Policlínicas e o Programa de Profilaxia da Raiva Humana não funcionam na sexta e no fim de semana.

Os endereços de todas as unidades de saúde municipais podem ser consultados no portal da Semsa Manaus: https://semsa.manaus.am.gov.br/.

Galerias e shopping



A galeria Espírito Santo, que fica na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de Maio, no Centro, funciona normalmente nesta sexta-feira, de 8h às 19h. No sábado, o funcionamento também é normal e no domingo, o centro de compras abre de 9h às 13h.

A galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, Centro, que também possui entrada pela rua Marquês de Santa Cruz, também funciona normalmente, na sexta-feira e no sábado, de 8h às 17h. No domingo, o centro de compras não funciona.

O shopping Phelippe Daou, que fica na avenida Camapuã, zona Leste, também não terá o seu horário alterado em função do feriado. Na sexta e no sábado abre de 8h às 18h. E no domingo, o shopping não funciona.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, na sexta-feira, funciona de 6h às 13h. No sábado, o horário é de 6h às 17h e no domingo, o Mercadão fecha às 12h.

