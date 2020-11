Árvore de natal da Praça da Matriz em Manaus começa a ser montada

Pelo quarto ano consecutivo, o artista plástico parintinense Juarez Lima é o responsável pela concepção da árvore da Matriz e por outras árvores que iluminam a cidade | Foto: Divulgação

Manaus - Faltando pouco mais de um mês para o Natal, a Prefeitura de Manaus já iniciou os preparativos para a instalação das grandes árvores que, tradicionalmente, compõem a programação do “Natal do Abraço”, campanha coordenada pelo Fundo Manaus Solidária.

Com 15 metros de altura e 6 de largura, a primeira das quatro grandes árvores está sendo erguida na praça XV de Novembro, a praça da Matriz, em frente à Catedral Metropolitana de Manaus, no centro histórico, e será entregue nos próximos dias.

Árvore da fé: concepção de artista de Parintins

Pelo quarto ano consecutivo, o artista plástico parintinense Juarez Lima é o responsável pela concepção da árvore da Matriz e por outras árvores que iluminam a cidade durante o Natal. Batizada como “Árvore da Fé”, o conceito do projeto traz a imagem de Nossa Senhora, incorporada a todo o design da estrutura da árvore, desde a base até seu ponto mais alto.



Além da praça da Matriz, outros logradouros públicos, em diversas zonas da cidade, também receberão as árvores do “Natal do Abraço 2020”. Elas serão erguidas na bola do Produtor, zona Leste, na avenida Max Teixeira, zona Norte, e no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste.



Natal do Abraço

O “Natal do Abraço” é o tema da programação de Natal da Prefeitura de Manaus. O eixo “Espírito de Natal”, que trata sobre a ornamentação da cidade e engloba a montagem das grandes árvores, inclui ainda a decoração de ruas, avenidas e complexos viários da cidade, com ornatos natalinos iluminados em forma de laços, caixas de presentes, sinos, estrelas e anjos.

