FVS registra mais 799 casos de Covid-19 e 21 mortes no Amazonas

Casos de Covid-19 voltaram a crescer em todo o Brasil | Foto: Divulgação

Manaus - O Boletim diário Covid-19 da Fundação de vigilância em saúde do Amazonas (FVS-AM) divulgado nesta terça-feira (24) traz o registro de 799 novos casos da doença. Destes, 755 foram detectados por testes rápidos, sendo 308 na capital e 467 no interior, que identificaram os anticorpos, a maioria dos quais casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia, com data de inícios dos sintomas entre, pelo menos, oito de 180 dias ou mais das primeiras manifestações da doença.

Outros 24 foram detectados por RT-PCR, aponta casos novos que estão entre o 3º e 6º dias da doença. Do total de casos detectados por RT-PCR, 22 são da capital e dois do interior, totalizando 174.579 casos da doença no Estado.

Óbitos

Conforme o boletim, foram confirmados 21 óbitos por Covid-19, sendo seis ocorridos nesta segunda-feira, dia 23, e 15 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem, clínico epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.818 o total de mortes.

Dos 174.579 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira, dia 24, 69.219 são de Manaus e 105.360 são do interior.

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 3.071 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.747.

Veja o boletim completo de 24.11.2020, no Amazonas:

Com informações da assessoria

