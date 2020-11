Prefeitura interdita Avenida Mário Ypiranga nos dois sentidos na sexta

Prefeitura de Manaus realiza obra emergencial de substituição da antiga rede de drenagem profunda no local | Foto: Divulgação

MANAUS - A partir das 5h da manhã desta sexta-feira, 27/11, a avenida Mário Ypiranga Monteiro será interditada nos dois sentidos, no trecho em frente ao Fazendário Clube, onde a Prefeitura de Manaus realiza obra emergencial de substituição da antiga rede de drenagem profunda. O trânsito e o transporte coletivo nos sentidos bairro/Centro e Centro/bairro também serão desviados, temporariamente.

Após interdição. de acordo com a prefeitura, será permitido somente acesso local. No trecho da via, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) realiza a troca de toda a tubulação subterrânea, que irá transpassar de um lado ao outro da avenida.

Como evitar o trecho interditado?

Para evitar o trecho interditado, condutores que seguem no sentido bairro/Centro podem utilizar as avenidas Djalma Batista, Constantino Nery, avenida das Torres e outras, em direção ao bairro Cachoeirinha e área central.

No sentido Centro/bairro, podem utilizar as avenidas Djalma Batista, Constantino Nery, Umberto Calderaro Filho em direção à avenida Tancredo Neves, avenida São Jorge e avenida Brasil.

Enquanto a recuperação da via estiver em andamento, a área ficará interditada, com sinalização de cones para demarcação. Agentes de trânsito do IMMU permanecerão no local, para monitorar o tráfego e orientar condutores sobre os desvios.

Transporte coletivo

Dez linhas de ônibus que passam no trecho em obras terão seus itinerários alterados:

Sentido bairro/Centro – Os ônibus que vêm da avenida Torquato Tapajós serão desviados para a avenida Constantino Nery. Na altura da avenida Theomário Pinto, os veículos entram à direita e seguem até a rotatória das Letras, fazem o contorno e retornam em direção à avenida Darcy Vargas até o viaduto Miguel Arraes para acessar a direita e prosseguir na avenida Mário Ypiranga Monteiro.

Linhas

Esse desvio se aplica para as linhas de ônibus 001 (Interbairros 1) – Coroado / Terminal 2 / Shopping Ponta Negra; 128 – Santo Agostinho / Alvorada / Terminal 2; 212 – Jardim Versailles – Terminal 2 – avenida Djalma Batista; 215 – Bairro da Paz / avenida André Araújo – BR-319; 217 – Bairro da Paz / Redenção / Terminal 2; 323 – União da Vitória / Manauara Shopping / Terminal 2; 328 – Conjunto João Paulo II / Major Gabriel / T2 / Cachoeirinha.

Ainda no sentido bairro/Centro, as linhas 358 – Residencial Viver Melhor / Adrianópolis / Terminal 2; 414 – Conjunto Canaranas / Terminais 3 e 2 (via avenida Max Teixeira); 550 – Novo Israel / T2 / Cachoeirinha, seguirão pela avenida Constantino Nery e farão o retorno na alça inferior do Parque Municipal Ponte dos Bilhares para retornar à Constantino Nery (trecho do sentido bairro) para acessar a avenida Darcy Vargas até o Viaduto Miguel Arraes e, assim, dobrar à direita e prosseguir na avenida Mário Ypiranga Monteiro.

Sentido Centro/bairro – Os veículos e ônibus serão desviados na rotatória do conjunto Eldorado, que dá acesso à rua Dona Balbina Cordeiro, dentro do conjunto, e, assim, seguem para a avenida Djalma Batista em direção à zona Norte. Nesse desvio estão incluídas as linhas 002 (Interbairros 2) – Coroado / Parque 10 de Novembro / Alvorada; 128 – Santo Agostinho / Alvorada / Terminal 2; 323 – União da Vitória / Manauara Shopping / Terminal 2; 328 – Conjunto João Paulo II / Major Gabriel / T2 / Cachoeirinha; 358 – Residencial Viver Melhor – Adrianópolis – Terminal 2; 414 – Canaranas / Terminais 3 e 2 (via avenida Max Teixeira); 550 – Novo Israel / T2 / Cachoeirinha.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/amazonas