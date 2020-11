Avança sistema de energia que ligará Itacoatiara ao SIN

A nova Subestação trará uma redução de custo mensal com consumo de óleo diesel em cerca de R$15 milhões de reais, | Foto: Divulgação

Manaus - Equipes da Amazonas Energia atuam na confecção das torres de transmissão do circuito duplo de 138 kV na Rodovia AM-010, km 233, na interligação do município de Itacoatiara ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

De acordo com a assessoria, a Subestação Itacoatiara está com 98% de conclusão e contará com a instalação de 02 transformadores de 40MVA, o que trará maior confiabilidade no fornecimento de energia para Itacoatiara.

Ainda segundo a assessoria, a nova subestação trará uma redução de custo mensal com consumo de óleo diesel em cerca de R$15 milhões de reais, não havendo mais a necessidade de custos com usina termelétrica na localidade.

A previsão para entrega da subestação a população de Itacoatiara é para abril de 2021. Além de Itacoatiara, outras localidades como Rio Preto da Eva, Silves, Itapiranga, Humaitá e Parintins serão interligadas ao SIN, com investimentos previstos para os próximos cinco anos, de R$ 2,7 bilhões, beneficiando mais de 320 mil pessoas.

Segundo o Diretor Técnico e de Operação Rodrigo Moreira, a interligação de Itacoatiara e outros municípios ao SIN, será um grande marco na distribuição de energia no Estado. “A Amazonas Energia ampliará a capacidade de oferta de energia para estes municípios, trazendo mais desenvolvimento para a região", disse.