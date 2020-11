Prédio em risco de desabamento no Educandos deve ser demolido

A equipe técnica de engenharia do órgão identificou como causa do risco um vazamento de água. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Manaus indicou que o prédio de três andares, localizado na rua Inocêncio de Araújo, no bairro de Educandos, zona Sul, que está com risco de desabamento, deverá ser demolido.

A análise foi realizada nesta segunda-feira, 30/11, devido aos danos na estrutura, após um vazamento de água.



“Viemos hoje realizar uma nova vistoria para constatar se a edificação não tinha sofrido outros danos, além das que foram identificadas no sábado, e concluímos que a estrutura precisa ser demolida para resguardar as residências do entorno. Diante desta avaliação, iremos fazer o relatório e encaminhar para a empresa responsável”, informou o secretário executivo da Defesa Civl, Cláudio Belém.

Em primeira vistoria, realizada no último sábado, 28/11, a equipe técnica de engenharia do órgão identificou como causa do risco um vazamento de água. A concessionária Águas de Manaus foi acionada e foi ao local para dar suporte técnico à operação.

| Foto:

“Em pronto atendimento realizado ainda no sábado por nossa equipe constatamos a situação de risco de desabamento e, por motivo de segurança, isolamos o local e orientamos também os moradores a se retirar e procurar um lugar seguro. O vazamento de água foi identificado e sanado pela concessionária”, explicou Belém.

O órgão também informou, que após o fechamento do relatório será definido os procedimentos de demolição. O prédio de três andares está isolado e evacuado, devido ao risco de desabar, e as 22 famílias estão sendo assistidas pela concessionária Águas de Manaus.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Prédio corre risco de desabar em rua do bairro Educandos