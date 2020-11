Soldado da aeronáutica morre em grave acidente de trânsito em Manaus

O acidente aconteceu durante o início da chuvosa desta segunda-feira (30) | Foto: divulgação

Manaus - O soldado da aeronáutica Lucas Leal, que tinha 20 anos, é mais uma vítima do trânsito em Manaus. Ele sofreu um grave acidente na tarde desta segunda-feira (30), ao colidir com um caminhão na avenida dos Oitis, no bairro Distrito Industrial, na zona Sul.

Devido a forte chuva, testemunhas relataram que o carro dele acabou deslizando na pista e ele perdeu o controle do carro. O veículo dele modelo Palio, de cor preta, acabou colidindo contra um caminhão.

Com o forte impacto, Lucas ficou bastante ferido. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e emergência (Samu) ainda chegou a ir até o local, mas o soldado não resistiu e morreu.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para atender a ocorrência e removeu o corpo do soldado. A Polícia Civil deve investigar o caso.

