Vídeo: Homem é atropelado e arremessado em igarapé no Glória

O carro caiu no barranco e o motorista sobreviveu | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - Erionei P. T, de 25 anos, foi atropelado na noite desta terça-feira (1°) e arremessado a uma altura de 5 metros para dentro de um igarapé. O fato aconteceu na avenida Presidente Dutra, no bairro Glória, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, a vítima caminhava com a esposa quando foi atingida por um veícul Hyundai, modelo HB20, de cor branca. Um outro veículo teria encostado no carro que acabou atropelando a vítima e caindo na área de ribanceira.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionada para atender a ocorrência e fez o resgate da vítima. Ele estava com fraturas nos membros inferiores e ferimentos na cabeça.

O jovem atropelado foi socorrido com vida | Foto: divulgação





O condutor do veículo que caiu na ribanceira teve apenas escoriações e recebeu atendimento médico da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"A área é de difícil acesso e conseguimos resgatar a vítima que estava com fraturas. Apesar dele ter sido arremessado a, pelo menos, 5 metros de altura, ele está em estado estável", relatou o sargento Pardo do CBM-AM.

Após o resgate, Erionei foi levado a uma unidade hospitalar, onde vai receber atendimento médico. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Veja a reportagem no local do acidente: