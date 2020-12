Divulgada lista de servidores da prefeitura que receberão 14º e 13º

Do total de unidades de ensino, 112 receberão o 14º salário, sendo 14 escolas do ensino fundamental, três do EJA e 95 da educação infantil. Três da educação infantil terão o 15º. | Foto: Divulgação

Manaus - Mais de 2,5 mil servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) em Manaus receberão o 14º e o 15º salários por conta do desempenho na educação infantil, no ensino fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), no ano de 2019, dentro da política de valorização dos profissionais da educação da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto.

Os nomes foram publicados pela Prefeitura de Manaus, no Diário Oficial do Município (DOM) nº 4.983, segundo caderno, desta quinta-feira, 10/12. Ao todo, serão 115 escolas e 2.550 servidores beneficiados. O pagamento está previsto para o dia 23 deste mês.

“Agradeço o esforço de todos os profissionais da educação, por colocarem Manaus entre as dez capitais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb, saltando da 23ª posição para a 9ª.Isso reflete na melhoria da qualidade de ensino e esses 14º e 15º salários são um presente, como forma de gratidão pela dedicação e empenho em colocar a rede municipal na elite da educação do Brasil”, disse o prefeito Arthur Neto.

Escolas

Do total de unidades de ensino, 112 receberão o 14º salário, sendo 14 escolas do ensino fundamental, três do EJA e 95 da educação infantil. Três da educação infantil terão o 15º.

Critérios



Os itens que classificam as unidades para recebimento do 14º devem apresentar a taxa de desenvolvimento integral, redução de abandono escolar, quantitativo de crianças por turma, cumprimento do currículo e a prestação de contas do exercício anterior do ano de aplicação da avaliação nacional pelo Ministério da Educação (MEC) e do ano corrente protocolado.

Já aos classificados para o 15º, são avaliados o cumprimento em conjunto da taxa de desenvolvimento integral e as prestações de contas.

