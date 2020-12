Governo do AM Inaugura nova sede da Suhab em Manaus

A nova estrutu da Suhab visa melhor atender mutuários e beneficiários de programas de moradia no estado. | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - O Governo do Amazonas inaugurou na manhã desta segunda-feira (14/12) a nova sede da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), que fica localizada na avenida Efigênio Salles, 1.570, bairro Aleixo, zona centro-sul da capital. A nova estrutura visa melhor atender mutuários e beneficiários de programas de moradia no estado.

Localizado estrategicamente em uma área central de Manaus para proporcionar maior acessibilidade à população, o novo prédio conta com quatro andares modernizados, onde funcionarão serviços como regularização habitacional, formalização de contratos e pagamentos. Os atendimentos públicos reiniciarão nesta terça-feira (15/12).

Na ocasião, o governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou a importância da nova estrutura para a população e também aos servidores.

“Hoje nós damos um passo importante de estrutura para o público que vive em condição de vulnerabilidade, que precisa de uma habitação ou de uma solução de moradia e damos também mais conforto e tranquilidade para os trabalhadores que se dedicam nessa pauta da habitação”, analisou Wilson Lima.

Para o diretor-presidente da Suhab João Braga, a moderna estrutura representa uma nova fase para a pasta. “Temos a certeza que agora a Suhab vai voltar ao seu objetivo, que é a construção de unidades habitacionais, e o governador está de parabéns por ter proporcionado a todos os servidores um espaço humanizado, bonito, e aqui as pessoas, os servidores e os clientes vão ter dignidade de trabalhar, de procurar seus serviços e serão atendidos”.

De acordo com a gerente de Serviço Social da Suhab, Germana Reis, o novo prédio reflete aos servidores uma nova dinâmica para o atendimento à população. Ela ressalta também a felicidade dos servidores com a atenção dada pelo atual governo em prover melhores condições de trabalho.

“Um empreendimento de investimento de qualidade, que nós desejamos que todos os beneficiários sejam melhor atendidos, bem acomodados e é uma nova etapa para os servidores desta secretaria que estão animados para o ano de 2021 com uma nova proposta de habitação a todos os beneficiários”, avaliou.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador do Estado, Wilson Lima, e do diretor-presidente da Suhab, João Braga, além de servidores da secretaria, contemplados com placas em reconhecimento aos serviços prestados à pasta.

