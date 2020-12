Vai se casar ainda em 2020 no Amazonas? Corra, que tem prazo

| Foto: Chico Batata

Manaus - A Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ-AM) alerta sobre o encerramento do prazo, nesta terça-feira, dia 15 de dezembro, para que o órgão receba dos cartórios as solicitações para autorização de casamentos civis, cujos requerentes pretendam ter suas uniões (civis) concretizadas ainda neste ano de 2020.



A recomendação consta na Portaria 280/2020-CGJ-AM, divulgada 15 dias atrás, na edição de 30 de novembro de 2020 do Diário da Justiça Eletrônico.

A determinação que instrui sobre o prazo para as requisições antecipa-se ao período do recesso do Poder Judiciário, que foi estabelecido previamente no calendário judicial do Amazonas e que abrangerá os dias 20 de dezembro de 2020 e 6 de janeiro de 2021, período em que as atividades da Justiça Estadual serão realizadas



O prazo para o recebimento das requisições, de acordo com a portaria, é necessário "para que haja tempo hábil para processamento e decisão, sob pena de apenas serem autuados após o término do período do recesso forense", diz o documento.

Como requisitar

Os cartórios interessados em formalizar as requisições podem fazê-la, até às 14h desta terça-feira (15 de dezembro de 2020) .

Os interessados devem procurar o Setor de Protocolo e Autuação da Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas, que funciona no térreo do Edifício Des. Arnoldo Péres (sede do Tribunal de Justiça do Amazonas), localizado na Avenida André Araújo, s/n,bairro Aleixo.

Para os que preferirem, as requisições podem ser encaminhadas, também, para o email: [email protected]r, ou ainda via Malote Digital (sistema interno de comunicação do TJAM, que é utilizado por serventias extrajudiciais para esta e outras finalidades).

Tanto presencialmente como por comunicação virtual (e-mail ou malote digital) as requisições deve ser formalizadas até às 14h desta terça-feira, 15 de dezembro.

