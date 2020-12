Cidade de Manaus recebe mais 30 obras até fim do ano

Todas as obras recebem vistoria do Prefeito Arthur Neto | Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto disse nesta segunda-feira (14) que entregará à cidade pelo menos 30 obras que estão em execução nas áreas de infraestrutura viária, mobilidade urbana, esporte e lazer, saúde, educação e socioinclusão, até o fim de seu mandato, no dia 31 de dezembro.

Todas estão em fase de finalização e têm recebido, diariamente, a vistoria do chefe do Executivo municipal, incluindo finais de semana e feriado.

O prefeito já revelou sua disposição de trabalhar os últimos 17 dias de sua gestão, dia e noite, para fiscalizar a conclusão das obras, contando com apoio dos trabalhadores das obras, que se revezam em turnos para não parar os trabalhos. “As obras estão avançando bastante. Enfim, foi um dia muito cheio, sem parar. E estou muito confiante”, disse o prefeito.

As obras de infraestrutura em andamento incluem a requalificação viária em 202 ruas pelo Requalifica 7, que está em andamento desde o mês de outubro; o Parque Linear 2, do Corredor Ecológico do Mindu e o complexo viário Isabel Victoria, no Manoa, zona Norte, que vem com um parque de lazer agregado; na mobilidade urbana, serão entregues dois terminais de integração de passageiros; mais duas estações de transferência de passageiros e oito plataformas de embarque e desembarque de passageiros.

Saúde e Educação

Na saúde são três clínicas da família, que estão sendo construídas nas zonas Norte e Leste; na educação serão entregues um Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), na zona Norte, cinco escolas municipais infantil e de ensino fundamental espalhadas pela cidade, além de mais duas creches; estão em conclusão também para serem entregues em dezembro duas obras de esporte e lazer, o velódromo e o skate park; e, fechando o elenco de obras, um centro de convivência da família, na zona Leste.

Vistorias

Nesta segunda-feira, 14/12, Arthur Neto fez mais uma ronda de vistoria às obras em andamento, começando pela escola municipal Solange Nascimento, que é reformada e ampliada. A unidade está localizada em área rural, no Km 2,5 da BR-174, e contará com 12 salas de aula, sala de informática, biblioteca e um prédio administrativo anexo com sala dos professores, secretaria, administração e diretoria, além de novos banheiros para funcionários e alunos, área de estacionamento para carros e ônibus escolares, rampa de acessibilidade e reforma geral da quadra poliesportiva. As obras já estão com 98% de conclusão.

O prefeito também vistoriou o andamento final das obras de Construção do Terminal 6, no bairro Lago Azul, zona Norte, que receberá o nome do Helso Ribeiro do Carmo. “É uma obra grandiosa, mesmo. Está tudo pronto, faltam pequenos detalhes no acabamento. Mas tivemos um probleminha na lombofaixa e vamos ajustar. Atrasa uns dias, mas vai dar tudo certo”, afirmou o prefeito.

As obras da clínica da família que está sendo construída na avenida Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, também foram vistoriadas pelo prefeito. É uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do tipo 4, voltada para os novos padrões de atendimento do Médico da Família e comunidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e, juntamente com as clínicas da família Carlson Gracie, no Nova Cidade, zona Norte, e Luiz Fernando Nicolau, no Jorge Teixeira, zona Leste, vão ampliar a Atenção Básica para próximo de 70%. Cada clínica da família tem capacidade para fazer 18 mil atendimentos/mês.

Finalizando o roteiro de vistorias, o prefeito acompanhou o andamento das obras do último Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) que será entregue em sua gestão. Foram cinco Cimes construídos, quatro deles já inaugurados e todos estarão aptos ao ano letivo de 2021, oferecendo, juntos, oito mil vagas para alunos do ensino fundamental e infantil. A construção dos Cimes teve como contrapartida da Prefeitura de Manaus a construção de oito creches, todas já concluídas e inauguradas.

Obras que deverão ser entregues em dezembro:

Infraestrutura Viária

Requalifica 7 – 202 ruas, 115 quilômetros de vias

Corredor Ecológico do Mindu – Parque Linear 2

Complexo viário Isabel Victoria + Parque de Lazer

Mobilidade Urbana

T1 – Terminal de passageiros da Constantino Nery

T6 – Terminal de passageiros Helso do Carmo Ribeiro

Estação de passageiros Arena

Estação de passageiros Santos Dumont

Oito plataformas de embarque de passageiros ao longo do corredor Norte-Sul (avenida Constantino Nery e parte da Torquato Tapajós)

Esporte e Lazer

Velódromo de Manaus

Ulysses Boca Skate Park

Saúde

Clínica da família da avenida Hilário Gurjão, Jorge Teixeira

Clínica da família Carlson Gracie, Nova Cidade, zona Norte

Clínica da família Luiz Fernando Nicolau, Jorge Teixeira, na rua Dálias, zona Leste

Socioinclusão

Centro de Convivência da Família (São José)

Educação – Construção, reforma e ampliação

Cime (Novo Aleixo)

Escola Júlia Barjona (São José)

Escola Beatriz Sverner (Tancredo Neves)

Escola Francisca Campos (Tarumã)

Escola Magnólia Frota (Renato Souza Pinto, Cidade Nova)

Escola Divino Pimenta (Jorge Teixeira)

Escola Solange Nascimento (Km 2,5 da BR-174)

1 creche no Tarumã, zona Oeste

1 creche no Cidade de Deus, zona Leste

Limpeza Pública

Centro de Controle de Operações do Aterro Sanitário e atualizações de sistemas

