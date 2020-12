Crimes letais em Manaus tem queda de até 20%, diz SSP-AM

a redução na quantidade destes crimes representa 141 casos a menos que no mesmo período do ano passado, segundo secretário da SSP, Coronel Louismar Bonates | Foto: Divulgação

Manaus - Em dez meses, número de crimes letais em Manaus tem queda de até 20%. As informações são da Secretaria de Segurança Pública, em nota a órgãos da imprensa.

Ainda de acordo com a SSP, os indicadores de criminalidade em Manaus têm apresentado quedas históricas. De janeiro a outubro, houve redução nos principais indicadores, com destaque para a queda nos registros de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que engloba os crimes de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Os homicídios tiveram a maior queda, com 20% de redução, informou a SSP.

Em dez meses, o número oficial de homicídios na capital amazonense soma 547 registros.

O número, segundo a SSP, é 20,4% menor que o registrado em igual período do ano passado, quando houve 688 casos.

Com as ações integradas da Segurança Pública e maior repressão às atividades criminosas, a redução na quantidade destes crimes representa 141 casos a menos que no mesmo período do ano passado.“Isso é o resultado de um trabalho integrado. Quando assumimos a secretaria recebemos uma meta programada de redução anual de 5%. Só agora, no ano de 2020, estamos reduzindo os homicídios, por exemplo, em 20%. É o planejamento do sistema e a dedicação dos policiais no dia a dia para gerar tranquilidade à nossa população”, disse o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates.

Investimentos

Bonates também destacou os investimentos realizados no sistema ao longo de 2020, com a distribuição de novos armamentos, a entrega de equipamentos e o lançamento de novos programas, como o Rocam Motos.

“Temos o apoio integral do governador Wilson Lima e do Governo Federal, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem ajudado a trazer muitos investimentos na segurança pública, o que se reverte em queda na criminalidade”, ressaltou.

Desde 2009, este é o ano com a menor quantidade de homicídios, se comparados os dez primeiros meses de cada ano. À época, haviam sido registrados 553 crimes deste tipo em Manaus.

Além dos homicídios, os outros dois indicadores CVLI apresentaram retração. Os roubos seguidos de morte, conhecidos como latrocínios, caíram 10,3%, enquanto os casos de lesão corporal seguida de morte recuaram 23%.

Outros crimes – Manaus também viu cair os registros de outros crimes entre janeiro e outubro. Os dados de estupro tiveram uma redução de 21,5%. Também houve queda nas tentativas de homicídio (-24,5%), furto (-18%) e roubo (-17%), por exemplo.

Indicadores em queda

• Homicídios: queda de 20,9%, a menor quantidade desde 2009

• Latrocínio: queda de 10,3%, a menor quantidade desde 2011

• Lesão seguida de morte: queda de 23,5%

• Lesão corporal: queda de 3,2%

• Estupro: queda de 21,5%, a menor quantidade desde 2011

• Tentativa de homicídio: queda de 24,5%, a menor quantidade desde 2010

• Furto: queda de 18,6%, a menor quantidade desde 2018

• Roubo: queda de 17,1%, a menor quantidade desde 2015

• Roubo de veículos: queda de 22,3%, a menor quantidade desde 2013

• Roubo a estabelecimentos comerciais: queda de 15,7%, a menor quantidade desde 2015

