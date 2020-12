Governo do AM firma convênio para ampliar cirurgias no Getúlio Vargas

| Foto:

Manaus - O governador Wilson Lima assinou, nesta quarta-feira (16), em Brasília, o termo de convênio de contratualização com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para ampliação da oferta de consultas ambulatoriais e cirurgias no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV).



O convênio vai auxiliar na redução de filas de consultas, exames e cirurgias eletivas da rede estadual, além da ocupação dos três principais hospitais e prontos-socorros da capital.

“A partir desse contrato, consultas e procedimentos cirúrgicos estarão disponíveis em nosso sistema de regulação, com o estado podendo regular até 75%. Temos também a possibilidade de ampliar a nossa oferta na área cirúrgica e vislumbramos a possibilidade de retomada de alguns serviços, como transplantes de rins - que não acontecem desde 2007 - e transplantes de córnea, além de outras especialidades que estão disponíveis nessa unidade de saúde”, explicou o governador.

Com o convênio, 75% dos serviços (como consultas ambulatoriais, cirurgias e exames) e 85% dos leitos hospitalares para internação passam a ser oferecidos por meio do Sistema Nacional de Regulação e regulados pela Central Única de Regulação e Agendamento de Exames e Consultas (Cura). Os 25% restantes serão voltados para o fomento do ensino e pesquisa, garantindo a formação e qualificação profissional, de acordo com as necessidades de saúde.

O secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, também participou da assinatura e destacou a importância do convênio para o atendimento das demandas do estado. “Temos aí mais um investimento promissor na área da saúde por parte do Governo do Estado, na certeza de que vai desafogar as demandas dos três hospitais que temos e a possibilidade de melhorarmos o atendimento da população da capital e do interior do estado”.

O financiamento dos serviços pactuados entre as instituições será deduzido do limite financeiro de média e alta complexidade repassado pelo Governo Federal ao Estado do Amazonas, devendo totalizar cerca de R$ 23 milhões por ano, que serão repassados ao hospital.

Estrutura

O HUGV é uma unidade referência para o atendimento de alta complexidade cardiovascular, cirurgia vascular, nefrologia, neurologia, neurocirurgia e cirurgia oncológica. O hospital também oferece cerca de 70 serviços em especialidades médicas como traumatologia, ortopedia, oftalmologia, pneumologia, hemoterapia, endocrinologia, patologia, urologia, entre outras.

A unidade tem capacidade para 63 mil consultas, por mês, mais de 13 mil cirurgias, mais de 417 mil exames laboratoriais e 57 mil outros exames. A unidade também conta com 129 leitos, divididos em cirurgia geral, clínica geral e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adultas e pediátrica.

O hospital conta com o apoio diagnóstico de laboratórios clínicos, que oferecem desde exames mais simples como hormonais, a exames sorológicos e imunológicos, genéticos e microbiológicos. Já no parque de imagem, estão disponíveis aparelhos como tomógrafos, ressonância, mamografia, raio-x, ultrassom convencional e doppler, ecogrago e endoscópio.

