Centro de Zoonoses promove ações da campanha de vacinação antirrábica

Próximo de encerrar as ações da Campanha de Vacinação Antirrábica de 2020, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, da Prefeitura de Manaus, promoveu nesta quarta-feira (16), a oferta da vacina no bairro Lago Azul, zona Norte. No condomínio Harmonia, na avenida Comendador José Cruz, uma equipe de vacinação realizou das 8h30 às 12h, a imunização de cães e gatos.

O serviço beneficiou moradores como Demóstenes Fernandes, que levou a cachorra Hannah, de 4 anos, para receber a vacina no posto montado no condomínio. “Essa é uma ação de extrema importância para a saúde pública, porque evita a doença entre os animais e, assim, ajuda a impedir a transmissão para os seres humanos”, afirmou Demóstenes.

A campanha foi iniciada no dia 13/10, com a meta de vacinar mais de 200 mil animais, entre cães e gatos. Até esta terça-feira, 15, foram imunizados 134.630 cães e 58.842 gatos, e a campanha está programada para encerrar no próximo sábado, 19.

Conforme o chefe do Núcleo de Controle da Raiva Humana e Animal do CCZ, Jhonata da Silva Calheiros, a campanha contra raiva é feita anualmente e tem como estratégia principal a imunização de casa em casa, de segunda-feira a sábado, das 7h30 às 13h30, com atuação em bairros nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.

“Além da visita casa a casa, o CCZ tem organizado postos fixos em condomínios e conjuntos residenciais, em especial os com grande número de apartamentos e casas, para potencializar o alcance da campanha. É uma estratégia planejada também com o objetivo de reduzir o risco de disseminação da Covid-19, entre moradores e profissionais de saúde, e todas as equipes de vacinação estão orientadas para executar as ações, sempre considerando a necessidade de evitar riscos maiores em relação à pandemia”, afirmou Jhonata.

Esta semana, as equipes do CCZ também estão visitando comunidades nos bairros Colônia Terra Nova e Manoa, na zona Norte; Alvorada 1 e 2, na zona Oeste; São José, Tancredo Neves e Mutirão, na zona Leste.

A população ainda pode ter acesso ao serviço em postos fixos localizados na sede do CCZ, na avenida Brasil, s/nº, no bairro Compensa; nas duas Unidades Móveis do CCZ, que estão instaladas no Centro Social Urbano (CSU), do bairro Parque 10 de Novembro; minivila olímpica do Coroado, na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado; e no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no bairro Jorge Teixeira.

Os postos fixos funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, e aos sábados, das 8h às 16h.

