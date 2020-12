Mais de 13 mil profissionais da educação recebem Fundeb em Manaus

Arthur Neto diz que fez uma gestão preocupada com a valorização dos profissionais da educação | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus anunciou nesta quarta-feira (23) o pagamento do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), no valor de R$ 1 mil, para 13. 087 profissionais da educação municipal, totalizando mais de R$ 13 milhões.

De acordo com a assessoria da Prefeitura, somado a outros benefícios pagos pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), o valor investido na valorização dos professores totaliza mais de R$ 48, 8 milhões.

“Nossa gestão é marcada por valorizar os profissionais da educação, tanto que neste ano pagamos o 14º salário para os professores que alcançaram as metas do Ideb e, pela primeira vez, também pagamos o 15º salário para todos os professores da educação infantil", disse o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

Divisão e legislação

Além das premiações e progressões por tempo de serviço ou titularidade, o valor que sobrou do Fundeb foi dividido entre os educadores que trabalham nas escolas.

A legislação determina que somente funcionários de escola recebam o benefício do Fundeb, entre professores, técnicos administrativos, pedagogos e os demais funcionários que estejam efetivamente envolvidos com as atividade dentro das salas de aula.

Legislação Eleitoral

Em razão da legislação eleitoral deste ano, o município ficou impedido de usar recursos do Tesouro para contemplar o benefício aos demais educadores da Semed.

Quantitativo de beneficiados

De acordo com a Semed, 2.151 servidores municipais receberam os benefícios do 14º e 15º salários, totalizando mais de R$ 4,9 milhões pagos.

A prefeitura informou ainda , em nota ao EM TEMPO , que 2.541 servidores foram beneficiados com progressões, somando um benefício de R$ 30,8 milhões.

