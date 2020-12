Manaus ganha paisagismo e centro de esportes e lazer revitalizado

"Estamos com uma senhora estrutura de saúde municipal para o sucessor e paisagismo também", afirmou o prefeito durante o entrega | Foto: Valdo Leão / Semcom

Manaus - As entregas de obras continuam a todo vapor. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e a presidente da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, inauguraram neste domingo, (27), mais um espaço público revitalizado com ações paisagísticas, localizado no encontro das avenidas do Turismo e Santos Dumont, no bairro Tarumã, Zona Oeste. Em seguida, como parte da agenda de entregas, moradores da zona Centro-Oeste receberam o Centro de Esporte e Lazer (CEL) do bairro Alvorada totalmente reformado.

“O paisagismo mudou a cara de Manaus. Temos mudas espalhadas pela capital inteira. Isso embeleza a cidade, diminui a temperatura, esfria Manaus, que é a capital da Amazônia. Isso custa barato e nem tudo é somente asfalto, temos que ter o verde. Por que não paisagismo nas escolas, nas unidades de saúde? Estamos com uma senhora estrutura de saúde municipal para o sucessor e paisagismo também. Agradeço a minha esposa Elisabeth pelo excelente trabalho que trouxe a beleza das nossas próprias flores e deu uma grande colaboração, que faz parte da reconstrução e refundação de Manaus”, disse o prefeito.

A primeira-dama Elisabeth Valeiko disse que 40 pontos em toda a cidade ganham novo paisagismo. “Na avenida do Turismo era mato puro e reconstruímos este local, com plantas como ipê, pau pretinho, alamanda, que são lindas e baratas e encontramos em qualquer lugar. Mais um local para ser apreciado, onde trabalhamos em equipe com as secretarias de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Infraestrutura e Limpeza Pública. São ações que foram pensadas para toda Manaus, com mais de 300 mil mudas em toda a cidade e é muito importante a manutenção e a preservação delas. Há muito a se fazer ainda pela Comissão de Paisagismo e o próximo prefeito, se for mantê-la, terá essas plantas maravilhosas para serem cuidadas”, ressaltou.

Somente na avenida do Turismo, foram utilizadas no total 4.817 mudas ornamentais e 68 novas árvores de ipês | Foto: Valdo Leão/Semcom

O trabalho, realizado de forma integrada pelas secretarias e órgãos municipais que integram a comissão de paisagismo, foi realizado na confluência de duas importantes vias, Turismo com a Santos Dumont, área de bastante visibilidade tanto para quem vem, como para quem vai ao aeroporto Internacional Eduardo Gomes, sendo rota de turismo para quem visita a cidade.

Somente na avenida do Turismo, foram utilizadas no total 4.817 mudas ornamentais e 68 novas árvores de ipês. Entre as espécies ornamentais estão 2.363 alamandas, 1.000 durantas, 387 dianelas, 279 croton, 310 barbas de serpente, 300 ararinhas, 100 asystasia, 60 dracenas, 18 arecas, além de 2,8 mil metros quadrados de grama. Na parte de infraestrutura foi feita a substituição total do meio-fio.

“Todo o trabalho realizado pelo prefeito Arthur, por meio do programa Arboriza Manaus, e intensificado pela primeira-dama com a comissão de paisagismo, nos coloca como uma das principais capitais brasileiras em arborização. Fizemos o plantio de muito mais do que previa nossa meta e precisamos lembrar que Manaus é a capital da Amazônia e que esse verde a deixa mais humanizada”, disse o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antônio Nelson de Oliveira Jr.

Após a entrega do novo espaço público com paisagismo, o prefeito Arthur Neto entregou o Centro de Esporte e Lazer (CEL) do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste | Foto: Valdo Leão/Semcom

Esporte e lazer

Após a entrega do novo espaço público com paisagismo, o prefeito Arthur Neto entregou o Centro de Esporte e Lazer (CEL) do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste, totalmente revitalizado a moradores do bairro e adjacências. Os trabalhos, que incluem melhorias diversas, são coordenados pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), que absorveu as políticas de esporte e lazer da cidade.

Na ocasião, o prefeito destacou que o CEL, juntamente com o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), vão garantir a proteção das crianças e adolescentes. “Esporte é remédio para tudo. Essa junção do psicológico com o esporte vai trazer um bem enorme para as nossas crianças, que precisam ser preservadas. As duas coisas se completam. Nossas crianças devem ser protegidas para que a infância e juventude delas sejam preservadas, para que nada arranhe a cabeça delas. Não calem, não cedam à chantagem, denunciem sempre. Não há sociedade saudável se a criança não for tratada como ser sagrado”, ressaltou.

Localizado na avenida A, bairro Alvorada 1, o espaço, que assegura práticas de esporte e lazer, oferecendo mais qualidade de vida aos moradores, já havia recebido uma reforma, em 2015, também na gestão do prefeito Arthur Neto. “A prática de esporte ajuda muito na saúde mental e física das crianças e também das pessoas da terceira idade, porque proporciona o equilíbrio emocional tão necessário, ainda mais nessa época da pandemia da Covid-19. Estamos muito felizes”, ressaltou a coordenadora do CEL, Sâmia Maia.

A obra se soma a outro já entregue e em uso pela população, no bairro Redenção, na mesma zona, e integram o pacote de pelo menos 40 espaços esportivos revitalizados e entregues nesta gestão, totalizando mais de R$ 15 milhões em investimentos, que incluem, na maioria, serviços de instalações elétricas, pinturas, troca e construção de cobertura, recuperação de gradis e alambrados, além de recuperação das salas administrativas, banheiros, entre outras melhorias.

Já no CEL do bairro Redenção, localizado na rua Olinda, foram feitos serviços de pintura com recuperação de elementos metálicos como alambrados e traves da quadra, troca da cobertura metálica de alumínio, portões, troca de revestimentos cerâmicos e louças, troca de forros, recuperação de drenagem e componentes elétricos, além da revitalização das áreas comuns do complexo esportivo.

