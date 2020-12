Hospital Delphina Aziz suspende temporariamente exames de imagem

| Foto:

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou em nota ao Portal EM TEMPO que, a partir desta terça-feira (29/12), os exames de imagens ofertados no Hospital Delphina Aziz estarão suspensos temporariamente.

De acordo com a assessoria, a medida foi adotada por conta da antecipação, por parte da SES-AM, da quarta fase do Plano de Contingência Estadual para o Recrudescimento da Covid-19, em virtude do aumento da taxa de ocupação de leitos para Covid-19, que ultrapassou os 89% em toda a rede estadual de Saúde.

Mais leitos de UTI

Ainda segundo a assessoria, a SES-AM tem previsão de abrir outros dez leitos de UTI no Hospital Delphina Aziz, ainda esta semana, sendo necessária a utilização de equipamentos de imagens de forma exclusiva para pacientes em tratamento para o coronavírus, internados na UTI da unidade.

A medida visa também ampliar o atendimento dos pacientes com Covid-19 e conter o aumento da taxa de ocupação de leitos no estado e também segue orientação da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).

A unidade será responsável pela remarcação dos serviços e por informar aos usuários a nova data para realização dos exames.

Exames suspensos

Serão suspensos exames de endoscopia digestiva; colonoscopia; retossigmoidoscopia; videolaringoscopia; eletrocardiograma; holter 24h; monitorização ambulatorial de pressão arterial (Mapa); teste ergométrico e eletroencefalografia.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas