Governo reforça medidas de cuidados pós-mortes por Covid no Amazonas

Entre as modificações propostas está a permissão para velório de pessoas que faleceram por complicações da Covid-19, mas não tinham mais o vírus ativo no organismo. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus reuniram-se nesta segunda-feira (28/12) para tratar dos procedimentos relacionados aos cuidados pós-óbito por Covid-19, fluxo e manejo de corpos.

Todos os órgãos que atuaram durante o pico da pandemia na condução e orientação acerca do manejo adequado e identificação de corpos participaram da reunião. Os profissionais também adequaram como devem ser procedimentos relacionados ao óbito por Covid-19 dentro e fora das unidades de Saúde.

A revisão dos protocolos, o acolhimento digno e humanizado e as orientações que devem ser dadas às famílias foram os principais assuntos da reunião, na sede da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que contou também com a participação de representantes das empresas funerárias.

Por orientação do governador Wilson Lima, assistentes sociais, psicólogos e outros servidores dos órgãos governamentais voltarão a atuar dentro dos prontos-socorros, Serviços de Pronto Atendimento (SPA) e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA). “As equipes atuarão junto ao serviço social das unidades de saúde na organização desse serviço de identificação e orientação pós-óbito, garantindo tratamento adequado, digno e humanizado na condução dos procedimentos”, afirmou o secretário de saúde Marcellus Campêlo.

Revisão de Protocolos

Uma das missões do grupo é a revisão dos protocolos para a emissão de uma nova Nota Técnica com atualização de orientações aos serviços de saúde, serviços funerários, cemitérios, dentre outros segmentos relacionados.

Entre as modificações propostas está a permissão para velório de pessoas que faleceram por complicações da Covid-19, mas não tinham mais o vírus ativo no organismo.

O serviço de saúde irá disponibilizar a informação no cartão de identificação do corpo, sinalizando se o mesmo está liberado ou não para o velório, conforme as regras de distanciamento para evitar aglomeração.

A equipe é composta por representantes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc), Casa Civil e Casa Militar do Governo do Amazonas, Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa Manaus), SOS Funeral e Secretaria Municipal de Limpeza Pública.



Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas