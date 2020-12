FCecon disponibiliza 23 leitos para pacientes com câncer e covid-19

A subgerente de Enfermagem/FCecon, enfermeira Edmilza Porto, reitera que os 23 leitos são somente para pacientes com Covid-19 e câncer. | Foto: Divulgação

Manaus(AM) - A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) informou ao Portal EM TEMPO que reorganizou sua infraestrutura e disponibilizou, nesta terça-feira (29/12), 23 leitos para o atendimento de pacientes com câncer diagnosticados com o novo coronavírus (Covid-19), cinco dos quais são Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

De acordo com a assessoria, a ação faz parte da quarta fase do plano de contingência do Governo do Estado no enfrentamento ao coronavírus.

Segundo o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão, o hospital reorganizou o serviço de Urgência, o Centro Cirúrgico Ambulatorial (CCA) e o 4º andar da unidade hospitalar para o atendimento aos pacientes com câncer diagnosticados com o novo coronavírus.

Mourão explicou que a estrutura do CCA foi transformada em UTI Covid-19, com cinco leitos; na Urgência, foram instaladas as salas Vermelha e Rosa, respectivamente, com três e cinco leitos; e no 4º andar estão disponíveis dez leitos clínicos.

Atendimento

Ao chegar à Fundação com os sintomas da doença, o paciente realiza o teste rápido, tomografia, raio-X do tórax e mede os níveis de oxigênio no sangue, destaca Mourão, e um médico avalia os resultados dos exames.

“Caso o resultado dos exames seja positivo, dependendo do quadro clínico, há três alternativas. Ele (paciente) pode ser internado na sala Vermelha ou na Rosa, ou pode ir para o 4º andar. Em situações que necessitam de cuidados intensivos, ele é transferido para a UTI Covid, localizada no 2º andar da unidade hospitalar”, explica Mourão.

Alerta a pacientes com câncer

O médico alertou que o Amazonas vive um momento delicado, por conta do aumento no número de casos de Covid-19 e de pessoas contaminadas. Nesse contexto, segundo ele, os pacientes com câncer necessitam de cuidados especiais por serem do grupo de risco.

“Eles são imunodeprimidos, ou seja, os mecanismos normais de defesa do organismo contra infecções estão comprometidos”, alerta.

Funcionamento

A subgerente de Enfermagem/FCecon, enfermeira Edmilza Porto, reitera que os 23 leitos são somente para pacientes com Covid-19 e câncer. Ela informa que a UTI Covid, 4º andar, salas Vermelha e Rosa funcionam 24 horas, em regime de plantão.

“Os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem que trabalham nesses locais prestam toda a assistência necessária para garantir a recuperação do paciente”, salienta.

