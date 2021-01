IMMU desmente fake news sobre transporte coletivo em Manaus

O IMMU também salientou que qualquer informação que tenha relevância à população e, em especial, aos usuários de transporte público, será divulgada pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Manaus. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou na noite desta terça-feira (5) que não procede a divulgação em sites e em redes sociais de que os ônibus que operam no transporte público de Manaus irão circular apenas até as 23 horas.



De acordo com a assessoria, o órgão trabalha alinhado ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM).

O IMMU também salientou que qualquer informação que tenha relevância à população e, em especial, aos usuários de transporte público, será divulgada pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Manaus.

