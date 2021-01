Aumentam mortes em casa na capital do AM, diz jornal

Em dezembro pelo menos 213 óbitos ocorreram em domicílio, o que inclui casos de Covid-19 e de outras doenças. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Reportagem publicada nesta quarta-feira (6) no jornal Folha de São Paulo destaca que em Manaus, cresce o número de pessoas que morrem em casa, muitas sem assistência médica. Dados da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana e Serviços Públicos, que administra os cemitérios da cidade apontam que em dezembro pelo menos 213 óbitos ocorreram em domicílio, o que inclui casos de Covid-19 e de outras doenças.



Ainda de acordo com a publicação, as mortes são direta e indiretamente ligadas à pandemia, segundo a Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas (FVS). Inclui tanto as pessoas que morreram por Covid-19 quanto as pessoas que morreram por outras doenças por não terem conseguido atendimento hospitalar.

Rede Hospitalar saturada

A reportagem destaca também que a capital do Amazonas está com a rede privada de saúde saturada, com ocupação de 94% dos leitos para Covid-19, e filas de pacientes aguardando vagas em leitos de UTI nos hospitais da rede pública, que registrou ocupação de 92% nesta segunda-feira (5).

Sete dos 11 hospitais particulares da capital anunciaram que chegaram à lotação máxima.

Aumento de mortes

Os registros diários de mortes em casa começaram a aumentar depois do Natal. Nos três primeiros dias contabilizados de 2021 (2 a 4 de janeiro) foram 33 mortes em domicílio, média de 11 por dia, quase o dobro da média diária do mês de dezembro, que já tinha registrado aumento em relação a novembro.

