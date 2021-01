Prefeitura altera circulação de veículos na zona Norte de Manaus

De acordo com a prefeitura, a finalidade da mudança é proporcionar mais acessibilidade e trafegabilidade nas vias, que passam a obedecer ao sistema binário. | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Duas importantes vias do Conjunto Manoa, zona Norte, terão o sentido de circulação alterado, a partir desta sexta-feira, 8/1, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).



De acordo com a prefeitura, a finalidade da mudança é proporcionar mais acessibilidade e trafegabilidade nas vias, que passam a obedecer ao sistema binário. São elas: avenida Francisco Queiroz e a rua Pascoal Ranneiri Mazzilli (antiga São Luiz).

Como ficará o trânsito:

A Avenida Francisco Queiroz terá sentido único a partir da avenida Max Teixeira em direção ao conjunto Manoa, já a rua Pascoal Rannieri Mazzilli terá tráfego apenas no sentido Manôa em direção à Max Teixeira.

As ruas transversais e locais que ficam entre as duas vias também seguirão o sistema binário, regulamentadas com sinalizações verticais de trânsito indicando o sentido da via e com as legendas pintadas no asfalto, para ordenar o fluxo de veículos no entorno das vias.

“Essa intervenção vai dar mais segurança na circulação e desafogar o fluxo de veículos naquele local. Com a alteração de itinerário, a Prefeitura de Manaus vai melhorar e dar celeridade ao fluxo, além de tornar mais acessível o tráfego na localidade”, afirmou o presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

Linhas de ônibus

As linhas 032, 034, 051, 301, 304, 315, 317, 328 e 443 no sentido Centro, estação de transferência 4 (Parque das Nações) ou Terminal de Integração 3, vão circular na rua Pascoal Ranieri Mazzilli.

No sentido para bairro, as linhas irão passar pela avenida Francisco Queiroz.

Somente a linha 454, no sentido bairro, terá o seguinte itinerário: segue pela Avenida Francisco Queiroz até dobrar à esquerda na rua Ianomani e, em seguida, novamente à esquerda na rua Pascoal Rannieri Mazzilli, até a rua São Marcos, de onde segue o itinerário normal.

Já as linhas 030, 055 e 329 seguem pela Avenida Francisco Queiroz no sentido bairro e pela rua Pascoal Rannieri Mazzilli, nos sentidos Terminal 3 e Centro.

