Vias da Zona Norte terão mudanças na circulação de veículos

Manaus - Com a necessidade de ordenar o trânsito no conjunto Manoa, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), começou a operar na manhã desta sexta-feira, 8/1, o sistema binário na região que transformou a avenida Francisco Queiroz e a rua Pascoal Ranieri Mazzilli (antiga São Luiz), em vias de sentido único de circulação.

O binário vai funcionar da seguinte forma: a avenida Francisco Queiroz terá sentido único da avenida Max Teixeira até a rua Ianomâmi, trajeto que será também feito pelo transporte coletivo e demais veículos.

No sentido bairro/Centro, os veículos seguirão pela rua São Luiz até a avenida Max Teixeira, dobrar à direita e seguir em direção ao Centro. Se o condutor quiser ir para o bairro Cidade Nova, deverá dirigir até o início da rua São Luiz, dobrar à esquerda na rua Gabriel da Silva, acessar a avenida Max Teixeira e fazer o retorno embaixo do complexo viário Professora Isabel Victoria, o viaduto do Manoa, e seguir em direção ao bairro.

Para o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, a mudança vai permitir que as vias tenham melhor fluidez e mais segurança para estacionar.

“A mudança vai facilitar a vida do condutor, porque tinha muito engarrafamento, e agora, vai facilitar o estacionamento nesta área comercial e também vamos ter mais fluidez”, disse, Martins.

A alteração de circulação nas vias, além de desafogar o trânsito no local, vai trazer mais trafegabilidade aos condutores | Foto: divulgação





Segundo o motorista de aplicativo, Gilson de Paula, 40 anos, a alteração de circulação nas vias, além de desafogar o trânsito no local, vai trazer mais trafegabilidade aos condutores. “A mudança foi primordial para nós motoristas e vai dar uma flexibilidade a todos que passam aqui”, frisou Gilson.

Coletivos

A implantação do binário alterou a circulação de 13 itinerários de linhas de ônibus que circulam no local. Com a mudança, os coletivos irão trafegar da seguinte forma: as linhas 032, 034, 051, 301, 304, 315, 317, 328 e 443 no sentido Centro, Estação de Transferência 4 (Parque das Nações) ou Terminal de Integração 3, vão circular na rua Pascoal Ranieri Mazzilli.

No sentido Manoa, as linhas irão passar pela avenida Francisco Queiroz. Quanto a linha 454, no sentido bairro, esta terá o seguinte itinerário: segue pela avenida Francisco Queiroz até dobrar à esquerda na rua Ianomâmi e, em seguida, novamente à esquerda na rua Pascoal Ranieri Mazzilli, até a rua São Marcos de onde segue o itinerário normal.

Já as linhas 030, 055 e 329, seguem pela avenida Francisco Queiroz no sentido bairro e pela rua Pascoal Ranieri Mazzilli, nos sentidos Terminal 3 e Centro.

Equipes de agentes de trânsito e fiscais de transporte do IMMU permanecem no local para monitorar e orientar os condutores que ainda tenham dúvidas quanto à mudança de circulação das vias.

*Com informações da assessoria