Prefeito anuncia que alunos terão café e almoço nas escolas de Manaus

Uma das promessas de campanha do prefeito de Manaus, David Almeida, o “Prato da Criança”, será cumprida assim que as aulas voltarem a ser presenciais. Os alunos passarão a ter café da manhã e almoço nas escolas da rede municipal, para garantir a nutrição de crianças e adolescentes, melhorando o rendimento escolar. Nesta sexta-feira (8), o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, participou de uma reunião com o Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE), na sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), para discutir o programa de alimentação.

Segundo o secretário, é de grande importância que cada criança tenha a escola como sua base e esteja bem alimentada para ter condições de assistir às aulas, quando elas retornarem de forma presencial com segurança, seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde.

“O prefeito David Almeida sabe da importância da alimentação para o processo de aprendizagem do aluno. É um princípio básico, pois uma criança que chega à escola mal alimentada, não tem condições de aprender”, disse Avelino.

O secretário-executivo do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Maurício Araújo, afirmou que o programa de alimentação vai reforçar as ações pedagógicas nas escolas municipais.

“Ficamos muito felizes com as propostas que o secretário nos colocou e por sabermos que ele vai dar continuidade ao belíssimo trabalho que desenvolveu anteriormente à frente da pasta em relação à alimentação escolar”, destacou Maurício.

O vice-presidente do Conselho, Marcus Libório, afirmou que a expectativa para 2021 é de um trabalho frutífero e positivo entre Semed, o Conselho Municipal de Alimentação Escolar e o Conselho Municipal de Educação (CME).

"Saímos satisfeitos com essa primeira reunião e com uma avaliação muito positiva sobre a atual gestão, porque nós percebemos o interesse e compromisso com a alimentação escolar da rede municipal de Manaus ”, destacou Libório.

