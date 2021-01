Interior do AM recebe insumos e equipamentos para combate à Covid-19

Entre os equipamentos, o Governo do Amazonas recebeu aparelhos como desfibriladores, incubadoras, carros-maca, entre outros. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Municípios do interior do Amazonas irão contar com insumos e equipamentos para combate à pandemia. O Governo do Estado, por meio do governador Wilson Lima, recebeu nesta segunda-feira (11/01), o material do Ministério da Saúde para equipar as unidades hospitalares.



A entrega dos insumos ocorreu durante cerimônia no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, reunindo autoridades como o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o governador do Amazonas, Wilson Lima, o prefeito de Manaus, David Almeida, prefeitos do interior e demais autoridades da capital e interior.

Entre os equipamentos, o Governo do Amazonas recebeu aparelhos como desfibriladores, incubadoras, carros-maca, entre outros. O transporte dos insumos será realizado durante as próximas semanas para municípios com registros de casos de Covid-19.

Preparação do interior do Amazonas

Mesmo com o aumento de casos na capital, o governador Wilson Lima destacou em seu discurso a preparação dos municípios do interior em questão de estrutura para atender a população. “Nós tivemos o quadro muito agravado na capital no final de abril e início de maio. Hoje a gente encara, mais uma vez, uma situação complicadíssima com o aumento de casos. E eu tinha uma preocupação muito grande quando os casos começaram a aumentar na capital, no momento em que ela começasse a ir para o interior. E surpreendentemente o interior teve uma resposta muito mais positiva. Apesar de a gente ter mais casos no interior do que na capital, a quantidade de óbitos foi muito menor”, destacou o governador.

Assoaciação Amazonense de Municípios

O presidente da Associação Amazonense de Municípios, Jair Souto, destacou a preocupação com o interior.

“É muito importante o que nós estamos recebendo, da mesma forma isso vai contribuir muito para melhorar a saúde pública no interior do estado, tendo em vista a dificuldade da logística. Nós estamos falando em chegar o equipamento que estamos retirando aqui, agora, talvez 15, 30 dias. Esse é o desafio de fazer saúde no interior do Amazonas, de viver exatamente na Amazônia. Portanto, nós precisamos ter um olhar diferenciado para essas questões”.

Esforço Federal

Na última semana, o Ministério da Saúde providenciou o envio de 131 ventiladores pulmonares para o Amazonas – 78 apenas para Manaus.

Além disso, desde sexta-feira (08/01), o Ministério da Defesa está providenciando o transporte de 1.500 cilindros de oxigênio para o município.

Ministério da Saúde

A assessoria do governo do Amazonas informou que em 2020, o Ministério da Saúde destinou ao Amazonas mais de R$ 1,9 bilhão – desses, R$ 1,3 bilhão para serviços de rotina do SUS e os outros R$ 650 milhões para o enfrentamento da Covid-19.

Já foram habilitados no estado 259 leitos de UTI para o tratamento exclusivo de pacientes com coronavírus.

Além disso, foi prorrogada a habilitação de 642 leitos de UTI. O valor total investido pelo Governo Federal é de R$ 72,2 milhões.

470 ventiladores

A rede pública de saúde do Amazonas teve sua estrutura de assistência intensiva ampliada com a entrega, até o momento, de 470 novos ventiladores pulmonares adquiridos pelo Ministério da Saúde, para o tratamento de pacientes graves infectados com o coronavírus.

O Ministério da Saúde já distribuiu 6,8 milhões de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para garantir a proteção dos profissionais de saúde que atuam na linha frente do enfrentamento à Covid-19 no Amazonas.

