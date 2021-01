Marcelo Ramos anuncia que Caiado vai enviar oxigênio ao AM

Marcelo Ramos (PL-Am) teve a confirmação do governador Ronaldo Caiado (DEM-GO) de que o oxigênio será enviado em resposta a ofício de Wilson Lima | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Ao chegar, hoje, ao Palácio das Esmeraldas, sede do governo goiano, o deputado federal Marcelo Ramos (PL-Am) teve a confirmação do governador Ronaldo Caiado (DEM-GO) de que amanhã mesmo irá providenciar cilindros de oxigênio para ajudar a suprir a demanda do Amazonas, que se encontra em situação dramática por conta da alta de casos de COVID-19.



Governador de Goiás confirmou ter recebido ofício de Wilson Lima

“Quando chegamos ao palácio, fomos logo informados pelo governador Ronaldo Caiado de que ele havia recebido ofício do governador do Amazonas, Wilson Lima. E se prontificou em providenciar ajuda com envio de cilindros de oxigênio ao nosso estado”, disse Ramos.

Ronaldo Caiado, que é médico, informou que recebeu o ofício de Lima no final desta tarde.

“Como médico e governador, já determinei que meu secretário de Saúde tome todas as providências no sentido de fazer chegar ao Amazonas o mais rápido possível tudo que for necessário para atender com dignidade os amazonenses. Vocês podem contar comigo, disse Caiado, ao dirigir-se à população do estado.

Os deputados federais Marcelo Ramos e Arthur Lira (PP-AM), candidato a presidente e a vice da Câmara, além de uma uma comitiva de deputados e apoiadores, estão em viagem pelo Brasil para ouvir demandas dos parlamentares em suas bases e para discutir as ações caso a chapa seja vencedora.

