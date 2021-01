Recadastramento presencial permanece suspenso na Manaus Previdência

O atendimento da Manaus Previdência permanece suspenso até 31/3, em virtude do decreto nº4.999/2021, do prefeito David Almeida, publicado na edição nº 5.000, do Diário Oficial do Município (DOM), do último dia, que declarou Situação de Emergência na capital, em razão do aumento de casos de Covid-19.

Para atender as demandas, a autarquia municipal reforçou os serviços de solicitações de atendimento na forma remota, dando maior agilidade e celeridade durante o regime de teletrabalho.

Os serviços que devem ser realizados exclusivamente por meio do Portal do Segurado, no endereço http://sisprev.manaus.am.gov.br/portal , são os de emissão de contracheque e cédula-C, acompanhamento de processos previdenciários e simulação de aposentadoria - para servidores ativos, escolher a opção ″simulador″.

O atendimento presencial está sendo realizado apenas para a entrega de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) e formalização de processos de pensão por morte, caso o requerente não possa enviar o requerimento por e-mail. Ambos os serviços devem ser agendados. O recadastramento anual está suspenso por prazo indeterminado, assim como os cursos do Programa Vitalidade.

Entre os serviços que devem ser solicitados via e-mail ([email protected]) estão a formalização de CTC e demais processos; declaração (informando nome completo do interessado, RG, CPF e órgão ao qual se destina o documento), e pensão por morte -conforme orientação no endereço, http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/pensao-por-morte . Em caso de dúvidas, a Manaus Previdência disponibilizou os números 3186-8000 (Call Center) e 98842-1212 (WhatsApp), além do endereço virtual http://manausprevidencia.manaus.am.gov.b r (Fale Conosco).

*Com informações da assessoria