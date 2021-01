Manaus avança com implantação de luz a led em campos de futebol e vias

A tecnologia inteligente do sistema gera maior economia e mais eficiência em iluminação. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), por meio da Unidade Gestora de Projetos de Energia (UGPM), iniciaram, nesta quarta-feira, 13/1, a implantação de 49 pontos da nova iluminação a led, com 200w de potência. A tecnologia inteligente do sistema gera maior economia e mais eficiência em iluminação.

Zona Leste

O campo do florestal, localizado na rua Ônix, na divisa dos bairros Nova Floresta e Nova Conquista, na zona Leste, que beneficia, aproximadamente, oito comunidades, é o primeiro a receber a nova iluminação.

Segundo o superintendente da UGPM, Carlos Alberto D´Ávila, a determinação do prefeito David Almeida é de que todas as quadras e campos de futebol recebam a nova tecnologia de iluminação a LED. O trabalho será feito gradativamente.

“Nessa primeira quinzena da nova gestão, já estamos empenhados em implantar, cada vez mais, novos pontos da nova iluminação, para que priorizemos o máximo de comunidades, incluindo os campos de futebol”, disse o superintendente.

Novos pontos



No bairro Tarumã, zona Oeste, a UGPM atende as necessidades dos moradores das ruas Rio Catrimani, Rio Demeni, Rio Totobi, Rio Inauini e Rio Uaicurapa, onde há seis anos não havia manutenção.

Mais de três equipes trabalham na área substituindo, aproximadamente, 25 pontos de luminárias novas e implantando cinco novos pontos.

