Justiça Federal suspende provas do Enem no Amazonas

A justiça Federal, Sessão Judiciária do Amazonas, aceitou na noite desta quarta-feira (13) a ação civil pública movida pelo vereador de Manaus, Amom Mandel (PODE) com apoio do deputado federal Marcelo Ramos (PL), com forte apoio popular por meio das redes sociais, para suspender a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcadas para o próximo domingo (17). A decisão liminar foi concedida pelo juiz federal José Ricardo de Sales.

“Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a pretensão autoral e defiro a tutela de urgência para determinar a suspensão da aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio no Estado do Amazonas, devendo tal suspensão perdurar até que se finalize o estado de calamidade pública decretado pelo poder executivo estadual, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de 30 (trinta)dias, valor este a ser suportado pelo patrimônio pessoal da Autoridade Administrativa máxima do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)”, disse o Juiz Ricardo Augusto De Sales.

Na decisão o juiz também determinou multa ao chefe do executivo estadual. “Determino a intimação pessoal do Governador do Amazonas, com vistas a que o mesmo não franqueie o acesso às instalações das escolas públicas estaduais para a realização do ENEM no dias 17 e 24 de janeiro de 2021, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de 30 (trinta) dias, valor este a ser suportado pelo patrimônio pessoal de Sua Excelência, sem prejuízo da pratica de ilícito político-administrativo.”, disse o magistrado.

O pedido de Amom foi embasado no aumento do número de pessoas infectadas pelo Covid-19 na capital do Amazonas e no interior, segundo os dados mais recentes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) mais de 9 mil pessoas foram infectadas nos últimos cinco dias. “Considerando que a possibilidade de desistência em massa, tanto de estudantes quanto de colaboradores do Enem, um risco real, decidi entrar com a ação em nível Estadual e Federal para tentar adiar o exame por alguns dias no estado do Amazonas”, afirmou Amom Mandel.

Casos de Covid-19 no Amazonas

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), informou nesta quarta-feira (13) que registrou 1.474 novos casos de Covid-19, totalizando 219.544 casos da doença no estado.

A FVS confirmou ainda 69 óbitos por Covid-19, sendo 41 ocorridos no dia 12/01 e 28 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, elevando para 5.879 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na última terça-feira (12), foram registrados 85 sepultamentos por Covid-19 nos cemitérios da cidade.

