Brasil teria pedido para avião americano levar oxigênio para Manaus

Deputado Marcelo Ramos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) disse nesta quinta-feira (14) que a situação de Manaus é de colapso total e que já entrou em contato com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araujo, em busca de ajuda de um avião da Força Aérea dos Estados Unidos para o transporte de cilindros de oxigênio. A informação é blog de Andréia Sadi, no G1.



Segundo o deputado, ele tem discutido o assunto com o ministro Pazuello, que informou que, mesmo com oferta de oxigênio para Manaus, não há como fazer o transporte pois a aeronave brasileira que pode fazer esse transporte está em manutenção.

Por isso, busca, junto com autoridades federais e a embaixada brasileira nos EUA, a cessão de um avião americano para levar o oxigênio.

