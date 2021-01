Ponte Rio Negro fechada? Veja o que aconteceu no 'toque de recolher'

A ponte foi interditada parcialmente para a ação de orientação | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - Policiais militares estiveram na noite desta quarta-feira (14), na entrada da Ponte Jornalista Phelippe Daou, em barreira de fiscalização para o cumprimento do "Toque de Recolher" determinado pelo Governo do Amazonas.

Moradores dos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão foram parados, orientados sobre o decreto e tiveram de justificar o trajeto.

Por dez dias, de 19h às 6h da manhã está proibida a circulação de pessoas em espaços e via públicas nos municípios do Amazonas. Com exceção dos casos de extrema necessidade e descolamentos essenciais.

Os carros tinham que parar para passar pela blitz | Foto: Bianca Ribeiro





"Esse primeiro momento está sendo mais de orientação. Estamos informando que essas pessoas só poderão retornar pela manhã e liberando apenas para moradores e trabalhadores de serviços essenciais. Está sendo tranquila a ação", disse o Capitão da Polícia Militar Manfredo.

Segundo o Governo, a fiscalização para cumprimento do decreto ficará a cargo de equipes da Polícia Militar, Vigilância Sanitária Estdual em conjuntos com as Guardas Municipais e Vigilâncias Sanitárias Municipais.

Veja a reportagem no local: