SOS Funeral tem atendimento ampliado em Manaus

A secretaria também recebeu mais Equipamentos de Proteção Individual





A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), ampliou a capacidade de atendimento do SOS Funeral, para assegurar a agilidade dos serviços à população carente, que conta com o programa de cortejo, remoção, translado fúnebre e doação de urna funerária, na capital.

A quantidade de veículos que atende o serviço subiu de cinco carros para dez, sendo cinco vans e cinco kombis, com capacidade total para transportar até 30 caixões simultaneamente. A secretaria também recebeu mais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e macacões, para os servidores que estão atuando na linha de frente de remoção dos corpos.

“Por determinação do prefeito David Almeida, estamos empreendendo todos os esforços para atender a população. Também estamos humanizando nosso atendimento, disponibilizando mais uma equipe psicossocial para acompanhar as famílias no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã, além da equipe que já fica disponível na sede do SOS Funeral”, informou a titular da Semasc, Jane Mara Moraes.

Até as 14h desta quinta-feira, 14/1, o SOS Funeral já havia feito a remoção de 17 corpos, dos quais oito deles tiveram a Covid-19 como declaração de causa da morte.

Sobre o SOS Funeral

O serviço SOS Funeral oferece gratuitamente cortejo, remoção, translado fúnebre, doação de urna funerária, isenção da taxa do sepultamento e o atendimento psicossocial às famílias no perfil de vulnerabilidade social e econômica, que não podem arcar com os custos, nos casos de mortes ocorridas em qualquer circunstância no município de Manaus. O serviço funciona 24 horas, todos os dias. Os números de atendimento são o 0800 280 8087, 3215-2649 e o 3631-9983.

