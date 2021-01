Minas Gerais vai disponibilizar leitos de UTI para crianças do AM

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema disse que Minas está solidário ao Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou, na tarde desta sexta-feira (15), que o Estado mineiro se prepara para receber crianças do Amazonas, que enfrenta um colapso no sistema de saúde diante do aumento do números de pacientes com Covid-19, inclusive com falta de oxigênio nos hospitais.

⚠️Disponibilizaremos leitos de UTI pediátrico para atender as crianças do Amazonas. Equipes de saúde estão operacionalizando o transporte das crianças para Minas. Nós, mineiros, que já fomos muito ajudados em momentos de dor, estamos solidários.🙏 — Romeu Zema (@RomeuZema) January 15, 2021

"Disponibilizaremos leitos de UTI pediátrico para atender as crianças do Amazonas. Equipes de saúde estão operacionalizando o transporte das crianças para Minas. Nós, mineiros, que já fomos muito ajudados em momentos de dor, estamos solidários", escreveu o governador, no Twitter.



Em nota à imprensa, o secretário de Estado de Saúde, o médico Carlos Eduardo Amaral, explicou que a ajuda é possível viável devido à baixa ocupação de leitos pediátricos em Minas Gerais. “Recebemos a solicitação do Ministério da Saúde para socorro ao Amazonas. Neste momento, a secretaria está se preparando para receber essas crianças. É importante lembrar que temos uma ocupação baixa de leitos pediátricos no estado, diferente da ocupação de leitos de adultos. Temos que lembrar que o SUS é um sistema único, precisamos apoiar o Amazonas neste momento”, pontuou.

O Amazonas solicitou, no total, a transferência de 60 bebês para outros Estados. Eles serão levados em aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) para outros Estados de maneira preventiva. Os prematuros não estão infectados pelo coronavírus.

# Com informações da Folha Press

Leia mais:

Amazonas recebe apoio de outros estados para socorrer pacientes

Imprensa internacioanl repercute crise no sistema de saúde em Manaus

www.emtempo.com.br/ultimas